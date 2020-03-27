2020-03-27T09:43:17+03:00
Происшествия

Лже-массажистка из Братска обокрала 90-летнего пенсионера

Злоумышленница уже не в первый раз приходила в дом к пожилому мужчине
Виктория ГЕРКО
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Лже-массажистка из Братска обокрала 90-летнего пенсионера.Лже-массажистка из Братска обокрала 90-летнего пенсионера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию Братска обратилась социальный работник. Она рассказала, что ухаживает за 90-летним пенсионером. Дедушка рассказал помощнице, что у него пропали деньги. Как оказалось, накануне к нему приходила незнакомая женщина. Она предложила провести сеанс лечебного массажа.

«Мужчина задремал во время сеанса. Очнувшись, пенсионер увидел, что в доме разбросаны вещи, а сбережения - 29 тысяч рублей - исчезли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Только после ограбления дедушка вспомнил, что массажистка уже приходила к нему домой. В январе этого года она в компании с другой женщиной под видом коммунальщиков».

Оперативники задержали злоумышленниц. Аферистками оказались две местные жительницы сорока одного и тридцати восьми лет, которые приходятся друг другу сёстрами. Одна из них ранее уже была судима за незаконные операции с наркотиками и кражи. Сейчас возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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