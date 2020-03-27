27 Март 2020 2020-03-27T09:57:08+03:00

В Иркутской области начали пилить и чернить лед, чтобы не допустить половодья Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Это делают каждый год для ослабления льда на затороопасных участках водоемов

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Сезон паводков приближается в Иркутской области. Сейчас в регионе проводят ежегодные профилактические работы на участках рек, где вода может подниматься до критических отметок во время весеннего половодья. За прошедшие сутки на реке Илге в районе населенного пункта Нижняя Слобода провели чернение льда.

«Сегодня, 27 марта, такие же мероприятия запланированы на реке Лене вблизи населенного пункта Коношаново», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Чернение необходимо для того, чтобы ускорить таяние льда. Его посыпают углем или песком, которые сильнее нагреваются на солнце. Это не единственные меры - на реках также распиливают лед. В Приангарье запланирована распиловка льда протяженностью более 12 тысяч километров и чернение на площади 0,8630 квадратных километров.

В потенциально опасных местах работают 177 стационарных и 27 временных гидрологических постов для контроля за прохождением паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU