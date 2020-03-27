В Иркутской области нет оснований для дефицита

27 Март 2020 2020-03-27T10:28:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Иркутской области могут не беспокоиться – запасов продовольственных товаров в магазинах хватит на всех. По данным службы потребительского рынка и лицензирования региона, предпосылок начала дефицита нет. Спрос на гречку, сахар и макароны остается в норме, также как и их стоимость. Напомним, что в Иркутской области цена на гречку снизилась на 7,9%.

«Цены на гречку колеблется от 40 до 89 рублей. За килограмм сахара можно отдать от 34 до 46 рублей. Макаронные изделия удастся приобрести по цене от 26 до 82 рублей» - сообщают в пресс-службе правительстве Иркутской области.

В период сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции Минпромторгом России поставил задачу обеспечить бесперебойное снабжение население товарами первой необходимости. Кроме того, продолжает работу горячая линия, организованная для мониторинга цен и наличия продовольственных товаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU