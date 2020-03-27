Таксист украл у сибирячки больше 6 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T11:28:25+03:00

Пассажирка выронила банковскую карту в его машине, а водитель расплатился ею в магазине

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Накануне в полицию Усолья обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что с ее банковской карты пропали деньги. Выяснилось, что потерпевшая потеряла свою кредитку. То, что пластиковая карта и деньги со счета пропали, женщина поняла не сразу. К тому моменту, когда она обратилась в банк и заблокировала счет, неизвестные успели потратить больше 6 тысяч рублей.

«Полицейские установили и задержали по подозрению в совершении хищения 43-летнего усольчанина. Мужчина работает водителем в компании такси и подвозил потерпевшую, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Вероятно, женщина выронила банковскую карту, когда расплачивалась с таксистом».

Водитель решил не возвращать карточку владелице. Вместо этого он после смены отправился в магазин и купил продукты. Сейчас банковская карта у подозреваемого изъята. Мужчина пообещал вернуть потраченные деньги. Но, несмотря на это, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Таксисту грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU