2020-03-27T12:43:14+03:00
Происшествия

Сибиряк расстрелял сотрудников Росгвардии в Улан-Удэ

Задержанный также обвиняется в хищении, незаконном хранении оружия и взрывных устройств
Ксения АГАФОНОВА
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Сибиряк расстрелял сотрудников Росгвардии в Улан-Удэ.Сибиряк расстрелял сотрудников Росгвардии в Улан-Удэ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следственный комитет Бурятии возбудил несколько уголовных дел в отношении 52-летнего жителя Улан-Удэ. За мужчиной числится целый список преступлений. Его обвиняют в нападении на полицейского, хищении огнестрельного оружия, незаконном приобретении и хранении оружия.

«По данным следствия, 23 марта 2020 года к обвиняемому домой пришел сотрудник полиции для выполнения процессуальных действий по уголовному делу», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Недовольный требованиями оперуполномоченного мужчина напал на него, нанес удары руками и ногами по телу, после чего выхватил у полицейского табельный пистолет, снаряженный патронами. Сотруднику сразу удалось вернуть оружие».

Преступнику удалось сбежать во время разбирательства случившегося, но вскоре он вернулся домой. Когда сотрудники Росгвардии начали операцию по его задержанию, мужчина открыл по ним огонь из травматического пистолета. Один из росгвардейцев получил ранение, когда резиновая пуля пробила его защитный наколенник. Стреляющего быстро обезвредили и задержали. Во время обыска в его квартире нашли боевую гранату, содержащую взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, а также десятки ножей и множество заготовок для изготовления колюще-режущего оружия. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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