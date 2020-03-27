Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов завести аккаунты в соцсетях

27 Март 2020 2020-03-27T13:33:34+03:00

Глава Приангарья каждый месяц только в Инстаграме получает до двух тысяч обращений

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Общаться с жителями в соцсетях призвал глав муниципалитетов региона и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

По мнению главы Приангарья, это позволит эффективнее решать вопросы местного значения.

- Я своими действиями показываю, как нужно оперативно реагировать на обращения не только членам регионального правительства, но и муниципальной власти. Каждый должен завести аккаунты в соцсетях. Пусть главе муниципалитета пишут жители, которые его избрали. И пусть он это все читает и пропускает через себя. Ведь в основном люди задают вопросы местного значения, и им нужны ответы, - заявил Игорь Кобзев.

Сам глава региона имеет аккаунты сразу в трех социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм. Ежемесячно в инстаграм-акаунт #Кобзевнасвязи приходит до 2 тысяч обращений.

– Я их просматриваю, но охватить все физически не могу. Поэтому даю поручение помощникам. Важно ни одно обращение не пропустить. Сейчас эту работу налаживаю. Ответы на свои обращения в соцсетях граждане должны получать максимум в течение трех дней. И это должны быть не отписки, а конкретные решения по поставленным вопросам, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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ИСТОЧНИК KP.RU