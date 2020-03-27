Виновников лесных пожаров в Иркутской области будут фиксировать фотоловушки

27 Март 2020 2020-03-27T13:49:59+03:00

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Несмотря на запрет выездов в лес во время пожароопасного сезона, жители Иркутска едут на рыбалку или на охоту. Остановить поток людей трудно. Но сейчас этому будет положен конец. С помощью фото и видеофиксаторов.

- На данный момент установлено 60 фотоловушек, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на информацию и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренёва.

По поручению главы региона Игоря Кобзева создано 37 патрульно-маневренных групп, задача которых – патрулирование территории рядом с лесом.

– К профилактической работе необходимо активно привлекать нашу молодежь, студентов, которые понимают, что лес требуется сохранять, в том числе для их будущего, – считает Игорь Кобзев.

На заседании комиссии принято решение, что особый противопожарный режим на территории южный и центральных районов области будет введен с 10 апреля. Также известно, что в ближайшее время будет подписан указ о сроках охоты на пернатую дичь. Срок будет единый - с 21 по 30 апреля. Это снизит число людей, которые будут находиться в тайге во время майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU