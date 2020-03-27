Как заплатят за нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T14:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве труда дали конкретные рекомендации относительного того, как оплачивать работникам вынужденный простой или, как принято говорить, нерабочую неделю. Неделя с 30 марта по 5 апреля, которую вы проведете дома, должна оплачиваться в обычном размере.

« Нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не служат основанием для снижения заработной платы, - сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Минтруд. - На сайте ведомства отмечается, что выходные с 30 марта по 5 апреля должны быть с сохранением за работниками заработной платы, которую работодатели должны перевести в обычном размере.»

При этом важно, что повышенной оплаты за эти дни не полагается, так как они не выходные и не праздничные, а просто нерабочие. Однако Также это время не должно включаться в число дней отпуска.

В то же время сообщается, что будут в обязательном порядке работать все структуры, от которых зависит нормальная жизнь городов и поселков, а также магазины, аптеки, банки, транспорт. Не прерывается работа у госслужащих всех рангов и уровней. .

ИСТОЧНИК KP.RU