2020-03-27T14:06:09+03:00
Экономика

Как заплатят за нерабочую неделю

В Минтруде разъяснили, что выходные должны быть с сохранением заработной платы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Как заплатят за нерабочую неделю.Как заплатят за нерабочую неделю.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Министерстве труда дали конкретные рекомендации относительного того, как оплачивать работникам вынужденный простой или, как принято говорить, нерабочую неделю. Неделя с 30 марта по 5 апреля, которую вы проведете дома, должна оплачиваться в обычном размере.

« Нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не служат основанием для снижения заработной платы, - сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Минтруд. - На сайте ведомства отмечается, что выходные с 30 марта по 5 апреля должны быть с сохранением за работниками заработной платы, которую работодатели должны перевести в обычном размере.»

При этом важно, что повышенной оплаты за эти дни не полагается, так как они не выходные и не праздничные, а просто нерабочие. Однако Также это время не должно включаться в число дней отпуска.

В то же время сообщается, что будут в обязательном порядке работать все структуры, от которых зависит нормальная жизнь городов и поселков, а также магазины, аптеки, банки, транспорт. Не прерывается работа у госслужащих всех рангов и уровней. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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