Ресторанам, кафе, столовым, буфетам Иркутской области рекомендовано приостановить работу

27 Март 2020 2020-03-27T15:23:20+03:00

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С 30 марта по 3 апреля рекомендовано приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют службы доставки, а также столовые и буфеты на предприятиях. Магазины, за исключением продуктовых, а также салоны красоты, бани и сауны, тоже рекомендовано на время закрыть. Продолжат работу аптеки, торговые точки с товарами первой необходимости.

Гражданам старше 65 лет с 30 марта по 5 апреля советуют соблюдать режим изоляции. Лекарства и продукты им могут доставить волонтеры. Для заказа нужно позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 3411.

Напомним, что ранее было рекомендовано приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных и других мероприятий.

Организациям ЖКХ и услуг связи рекомендовано на этот период не взимать пени за просрочку платежей и продолжать оказывать услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU