2020-03-27T16:08:47+03:00
Экономика

Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделю

Тем, кто находится в отпуске, он не продлевается
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделюМинтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Указом Президента с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. Как будет оплачиваться нерабочая неделя? Об этом рассказала исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

"Оплата труда граждан в нерабочие дни будет производиться также, как и рабочие дни. То есть, если работник получает по окладной системе заработную плату, его труд оплачивается за полный месяц. Месячная зарплата начисляется также, как и в обычный период. Более того, оплата в двойном размере и по среднему заработку неприемлема", – подчеркнула Наталья Воронцова. – Если работнику начисляется заработная плата по сдельной системе оплаты труда, то работодатель должен принять локальный акт о том, как он будет платить работнику в эти нерабочие дни".

Министр обратила внимание на то, что людям, находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске с 30 марта по 3 апреля, отпуск не продлевается. Так как это не выходные дни, а нерабочие.

Есть также информация о том, какие предприятия продолжат работу. Со списком таких организаций можно познакомиться на сайте ведомства. В этом случае работодатель может принять акт по предприятию сам и отпустить сотрудников .

Минтруд региона ведет мониторинг и по заработной плате, - сообщила Наталья Воронцова.- По данным на 27 марта, долгов по заработной плате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой нет. Главная задача - сохранить стабильную обстановку в этих условиях. Я призываю всех отнестись с уважением друг к другу и подойти к этой ситуации со всей ответственностью.

Ссылаясь на данные мониторинга, Наталья Воронцова отметила, что ситуация на рынке труда региона остаётся стабильной. Показатели по безработице ниже прошлогодних на 16%. Важно, что министерство будет помогать работодателям в условиях ограниченного спроса на их услуги.

Вырастут, согласно поручению президента, и пособия по безработице. По предварительной оценке, суммы увеличатся на юге до 14,5 тыс. руб., на севере - до 15,7 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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