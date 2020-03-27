Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково

27 Март 2020 2020-03-27T20:36:33+03:00

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Наступающая неделя — с 30 марта по 3 апреля - будет нерабочей. Чтобы точно определить, как она будет проходить, Минтруд на своем сайте дал рекомендации, максимально ответив на все вопросы. Об этом сообщает сайт kp.ru

Итак, вот основное, что удалось выяснить благодаря этому документу. Во-первых, зарплата не изменится. Работаете вы или вынужденно отдыхаете, получите за эти дни одинаково. А все потому, что эти дни не выходные. Если у вас на эти дни приходится отпуск - просто чувствуйте себя в отпуске. Дополнительных дней вам не представят. А все потому, что нерабочие дни не относятся ни к выходным, ни к праздничным. Если необходимо - придется работать.

Впрочем, вы вправе отказаться трудиться в эти дни. И остаться дома. Если же будут заставлять, то всегда можно пожаловаться в Федеральную службу по труду и занятости. Это можно сделать и по интернету.

А теперь о тех, кто будет работать. Будут выходить газеты, будут работать органы власти. Правда, многие сотрудники удаленно. Конечно, не распространяется указ о нерабочей неделе на медиков, фармацевтов, сотрудники ЖКХ, органы соцобслуживания. А также работников таких отраслей, как энергетика, теплоснабжение, водоотчистка и водоотведение; опасные производства; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; предприятия атомной промышленности; строительные организации, приостановка которых создаст угрозу безопасности людей; предприятия агрокомплекса, занятые на весенних полевых работах.

Будут работать и продовольственные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU