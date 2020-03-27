2020-03-27T20:36:33+03:00
Общество

Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково

Вынужденный простой компенсируют, а те, кто работает, получит по-прежнему
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково.Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Наступающая неделя — с 30 марта по 3 апреля - будет нерабочей. Чтобы точно определить, как она будет проходить, Минтруд на своем сайте дал рекомендации, максимально ответив на все вопросы. Об этом сообщает сайт kp.ru

Итак, вот основное, что удалось выяснить благодаря этому документу. Во-первых, зарплата не изменится. Работаете вы или вынужденно отдыхаете, получите за эти дни одинаково. А все потому, что эти дни не выходные. Если у вас на эти дни приходится отпуск - просто чувствуйте себя в отпуске. Дополнительных дней вам не представят. А все потому, что нерабочие дни не относятся ни к выходным, ни к праздничным. Если необходимо - придется работать.

Впрочем, вы вправе отказаться трудиться в эти дни. И остаться дома. Если же будут заставлять, то всегда можно пожаловаться в Федеральную службу по труду и занятости. Это можно сделать и по интернету.

А теперь о тех, кто будет работать. Будут выходить газеты, будут работать органы власти. Правда, многие сотрудники удаленно. Конечно, не распространяется указ о нерабочей неделе на медиков, фармацевтов, сотрудники ЖКХ, органы соцобслуживания. А также работников таких отраслей, как энергетика, теплоснабжение, водоотчистка и водоотведение; опасные производства; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; предприятия атомной промышленности; строительные организации, приостановка которых создаст угрозу безопасности людей; предприятия агрокомплекса, занятые на весенних полевых работах.

Будут работать и продовольственные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково
Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделю
Ресторанам, кафе, столовым, буфетам Иркутской области рекомендовано приостановить работу
Игорь Кобзев: энерготарифы – наше конкурентное преимущество
Игорь Кобзев: Наши ветераны и труженики тыла не должны жить в аварийных условиях
Игорь Кобзев попросил пострадавших от паводка не переезжать из Тулуна
Как заплатят за нерабочую неделю
Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проработать вопрос утилизации опилок
Виновников лесных пожаров в Иркутской области будут фиксировать фотоловушки
Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов завести аккаунты в соцсетях
Сибиряк расстрелял сотрудников Росгвардии в Улан-Удэ
Таксист украл у сибирячки больше 6 тысяч рублей
Иркутский театр кукол «Аистенок» покажет спектакли онлайн
В магазинах Иркутской области нет дефицита продовольственных товаров
На курорте Аршан введен запрет на прием туристов
Ольхон закрывается для туристов
В Иркутской области начали пилить и чернить лед, чтобы не допустить половодья
Лже-массажистка из Братска обокрала 90-летнего пенсионера
«Полюс» окажет финансовую помощь Иркутской области и другим регионам присутствия в борьбе с коронавирусом
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика