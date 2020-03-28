Врач из Нижнеудинска записала в карты пациентам ложные данные о диспансеризации

28 Март 2020 2020-03-28T07:28:18+03:00

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Врач-терапевт из Нижнеудинска, в обязанности которой входило проведение диспансеризации, подозревается в служебном подлоге. Идет следствие, которое должно определить, все ли из тех, кто значатся в документации, проходили медосмотр.

"По версии следствия, в 2019 году врач-терапевт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в карту учета диспансеризации внесла заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 5 пациентов. Достоверность сведений врач удостоверила своей подписью, с целью получения стимулирующих выплат", - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

. Действуя совместно с сотрудниками МВД, следователи установили, что на самом деле медосмотры 5 пациентов не проходили. Терапевт подозревается в том, что внесла в документы ложные данные, чтобы обеспечить себе положенную за эту работу стимулирующую выплату. Идет следствие, выясняется, не было ли еще подобных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU