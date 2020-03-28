2020-03-28T09:46:27+03:00
Общество

Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром

Полицейские помогли эвакуироваться жильцам и тушили огонь, пока не прибыли пожарные
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром.Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Патрулируя ночью улицы поселка Куйтун, сотрудники ГИБДД заметили дым над одним домов.Они тут же выехали на место и увидели, что горят хозяйственные постройки во дворе. Еще несколько минут - и пожар перекинулся бы на жилой дом.

"Не теряя ни минуты, полицейские разбудили ничего не подозревающих жильцов, помогли им эвакуироваться, оповестили соседей. Сообщив в дежурную часть о ЧП, до прибытия пожарных они вместе с местными жителями предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли их имущество", - уточняют подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Эти действия двух инспекторов дорожно-патрульной службы МО МВД России «Тулунский» Дениса Лабузова и Юрия Чиликова помогли спасти не только жилье, но и сами жизни погорельцев. Благодаря им удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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