Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром

28 Март 2020 2020-03-28T09:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Патрулируя ночью улицы поселка Куйтун, сотрудники ГИБДД заметили дым над одним домов.Они тут же выехали на место и увидели, что горят хозяйственные постройки во дворе. Еще несколько минут - и пожар перекинулся бы на жилой дом.

"Не теряя ни минуты, полицейские разбудили ничего не подозревающих жильцов, помогли им эвакуироваться, оповестили соседей. Сообщив в дежурную часть о ЧП, до прибытия пожарных они вместе с местными жителями предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли их имущество", - уточняют подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Эти действия двух инспекторов дорожно-патрульной службы МО МВД России «Тулунский» Дениса Лабузова и Юрия Чиликова помогли спасти не только жилье, но и сами жизни погорельцев. Благодаря им удалось избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU