Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром
Патрулируя ночью улицы поселка Куйтун, сотрудники ГИБДД заметили дым над одним домов.Они тут же выехали на место и увидели, что горят хозяйственные постройки во дворе. Еще несколько минут - и пожар перекинулся бы на жилой дом.
"Не теряя ни минуты, полицейские разбудили ничего не подозревающих жильцов, помогли им эвакуироваться, оповестили соседей. Сообщив в дежурную часть о ЧП, до прибытия пожарных они вместе с местными жителями предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли их имущество", - уточняют подробности в ГУ МВД по Иркутской области.
Эти действия двух инспекторов дорожно-патрульной службы МО МВД России «Тулунский» Дениса Лабузова и Юрия Чиликова помогли спасти не только жилье, но и сами жизни погорельцев. Благодаря им удалось избежать трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU