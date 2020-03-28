Игорь Кобзев призвал приехавших из регионов РФ, где много больных, оставаться дома

28 Март 2020 2020-03-28T10:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На своей странице в сети Инстаграм глава региона призвал жителей проявить сознательность в связи с распространением коронавируса. Это касается всех - и тех, кто вернулся из отпуска или деловой поездки, и тех, кто приехал в гости, и тех, кто живет в регионе постоянно.

"Если вы приехали из страны или региона с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, вы обязаны провести 14 дней в режиме самоизоляции. Не выходите на улицу, не контактируйте с людьми, не подвергайте никого опасности. При первых симптомах вызывайте врача.Даже если вам кажется, что вы здоровы и полны сил, вы можете быть переносчиком инфекции и представлять опасность для других людей. К нарушителям режима самоизоляции будут приниматься самые строгие меры. Это касается абсолютно всех", - отметил Игорь Кобзев.

Он обратился и к руководителям компаний и организаций. Если кто-то из их сотрудников вернулся из отпуска, то ближайшие 2 недели он должен пробыть дома. Не выходить на улицу, не заражать других.

А всем жителям напомнил, что нерабочая неделя — не каникулы, а вынужденная мера, направленная на то, чтобы остановить распространение вируса. Именно поэтому в регионе закрываются все кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, останавливается горнолыжный сезон.

- Оставайтесь дома, не выпускайте на улицу детей и пожилых родственников, - сказал Игорь Кобзев. - Ваша безопасность в ваших руках. Самодисциплина и ответственность важны сегодня как никогда.

И это в самом деле очень важно для безопасности. В Иркутской области уже зарегистрирован первый случай коронавируса, а целом по стране их более тысячи, трое человек погибли.

•

ИСТОЧНИК KP.RU