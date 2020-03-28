2020-03-28T13:10:04+03:00
Общество

С 30 марта в Иркутске будут закрыты торговые центры, общепит и фирмы по оказанию услуг

Исключение сделано для продовольственных магазинов, аптек и столовых в организациях
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С 30 марта в Иркутске будут закрыты торговые центры, общепит и фирмы по оказанию услуг.С 30 марта в Иркутске будут закрыты торговые центры, общепит и фирмы по оказанию услуг.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 28 марта, в Иркутске началась нерабочая неделя. Часть иркутян осталась дома, а ко-то отправился по магазинам и рынкам - делать запасы продуктов и покупать необходимое на ближайшую неделю. Вовремя. Предпринимателям в Иркутске уже вручили уведомления о необходимости закрыть места массового скопления людей. И это будет сделано уже 30 марта, в понедельник.

Необходимость этого шага в борьбе с эпидемией коронавируса в принципе всем понята. И многие закрыли свои предприятия уже сегодня.

"Согласно указу губернатора региона, с 30 марта по 3 апреля приостановить работу должны рестораны, кафе, бары, за исключением тех, кто работает на доставку и осуществляет питание работников организаций. Также временно приостановить работу должны салоны красоты, объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов", - уточняют в пресс-службе администрации Иркутска.

Руководители округов лично вручают уведомления предпринимателям и отмечают, что те с понимаем относятся к ситуации.Каждый из них закроет свои двери до 3 апреля. Сотрудники администрации также выезжают в спортивные клубы, кинотеатры, частные выставочные центры. Они тоже должны быть закрыты.

Кроме того, с понедельника начнутся рейды по контролю за работой как муниципального, так и коммерческого общественного транспорта. Будут проверять, как идет дезинфекция транспорта.

Напомним, в Иркутске 24 марта под руководством вице-мэра Руслана Болотова создан штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории города Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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