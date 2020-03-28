Пожилых в Иркутской области попросили приходить в магазины с утра
Пожилые люди относятся к особой группе риска в связи с распространением коронавируса. Им нужно как можно реже бывать в магазинах и поликлиниках. Врачи приходят к ним на дом, а продукты могут покупать волонтеры. Но большая часть пенсионеров хочет совершать покупки самостоятельно и все равно отправляется в супермаркеты. Глава региона Игорь Кобзев предложил решение проблемы, которое должно устроить всех. Людям в возрасте предложено бывать в магазинах утром, с 9 до 11. А всем остальным приходить туда позднее.
" Мы просим жителей региона отдавать приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости", - сказал Игорь Кобзев.
Но и при этом каждому из нас сейчас лучше пользоваться услугами служб доставки, которые сейчас есть в супермаркетах и сетевых магазинах. Особенно прислушаться к этому совету стоит жителям городов, для которых доставка и создана - Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска. При покупке на определенную, в принципе достаточно небольшую сумму, она бесплатна.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
«Слата» – тел. 8 (3952) 235-555
«Абсолют» – тел. 8 (3952) 697‒888
«Вулкан» – тел. 8 (3952) 950-474
«Сбермаркет» – тел. 8 800 222-11-00
ИСТОЧНИК KP.RU