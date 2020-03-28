28 Март 2020 2020-03-28T13:58:13+03:00

Пожилых в Иркутской области попросили приходить в магазины с утра, а еще лучше - пользоваться доставкой. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

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Пожилые люди относятся к особой группе риска в связи с распространением коронавируса. Им нужно как можно реже бывать в магазинах и поликлиниках. Врачи приходят к ним на дом, а продукты могут покупать волонтеры. Но большая часть пенсионеров хочет совершать покупки самостоятельно и все равно отправляется в супермаркеты. Глава региона Игорь Кобзев предложил решение проблемы, которое должно устроить всех. Людям в возрасте предложено бывать в магазинах утром, с 9 до 11. А всем остальным приходить туда позднее.

" Мы просим жителей региона отдавать приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости", - сказал Игорь Кобзев.

Но и при этом каждому из нас сейчас лучше пользоваться услугами служб доставки, которые сейчас есть в супермаркетах и сетевых магазинах. Особенно прислушаться к этому совету стоит жителям городов, для которых доставка и создана - Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска. При покупке на определенную, в принципе достаточно небольшую сумму, она бесплатна.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

«Слата» – тел. 8 (3952) 235-555

«Абсолют» – тел. 8 (3952) 697‒888

«Вулкан» – тел. 8 (3952) 950-474

«Сбермаркет» – тел. 8 800 222-11-00

ИСТОЧНИК KP.RU