Футболист Андрей Аршавин прогулялся со своей новой девушкой по Москве, несмотря на карантин

29 Март 2020 2020-03-29T06:34:47+03:00

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До 5 апреля в Москве ввели жесткий карантин и призвали местных жителей не выходить из дома без острой необходимости. Но для многих весомым поводом нарушить режим стала теплая весенняя погода. Среди этих людей оказался и известный футболист Андрей Аршавин, которого заметили на Лужнецкой набережной вместе с новой девушкой.

38-летний спортсмен и его подруга беспечно грелись на солнце, совсем не страшась вируса - на них не было ни масок, ни перчаток. Как сообщает KP.RU, несмотря на отсутствие конспирации, определить кто новая дама сердца футболиста, корреспонденту так и не удалось.

Но Андрей Аршавин - не единственный, кто нарушает режим карантина. Накануне по улицам Москвы прошла представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, которую шокировала беспечность жителей столицы.

"Мне очень больно - ведь москвичам так много говорят о том, что нужно держать дистанцию, но они все равно гуляют в компаниях по 2-3 человека, - рассказала она. - И при этом никто из них не знает о том, что он может быть носителем вируса, и незаметно для себя заражает других".

Но у футболиста и помимо защиты от коронавируса есть немало других забот. Например, в апреле он будет судиться с телеведущей Юлией Барановской, у которой от него трое детей.

Андрей Аршавин решил, что после завершения профессиональной карьеры не может выплачивать каждому из своих отпрысков по 300 тысяч рублей, поэтому будет настаивать на снижении размера алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU