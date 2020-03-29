2020-03-29T07:34:27+03:00
Общество

Заведения, которые будут работать с 28 марта по 5 апреля в Иркутске, ждут большие штрафы

В это время должны закрыться кафе, бары, фитнес-клубы и СПА-салоны
Анна ПОПОВА
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Заведения, которые будут работать с 28 марта по 5 апреля в Иркутске, ждут большие штрафыЗаведения, которые будут работать с 28 марта по 5 апреля в Иркутске, ждут большие штрафыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Впереди у жителей Иркутска длинные выходные - неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Но это не повод для веселья - всем нужно будет сидеть дома, по возможности сократить контакты с другими людьми и не выходить на улицу без необходимости. В городской администрации призвали предпринимателей остановить работу своих заведений в этот период. За соблюдением этого правила будут следить - всем нарушителям грозят большие штрафы.

"С 28 марта по 5 апреля свою работу должны приостановить все кафе, бары и рестораны, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Исключение составляют только службы доставки еды или заведения, которые готовят напитки и блюда на вынос".

С 30 марта по 3 апреля в Иркутске закроются все магазины, кроме тех, которые торгуют продуктами или осуществляют доставку на дом. Аптеки, само собой, будут работать в обычном режиме. На этот же период должны прекратить работу салоны красоты, сауны, фитнес-клубы, СПА-салоны, солярии и кабинеты массажа. Кинотеатры, спортивные секции и детские кружки также под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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