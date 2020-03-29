29 Март 2020 2020-03-29T07:57:21+03:00

Информацию о том, что полицейские заразились коронавирусом в Иркутске, опровергли Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В недостоверном материале сообщалось, что они заболели после обхода квартир иркутян, сидящих на карантине

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В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса опровергли информацию о том, что в Иркутской области заболели полицейские. На одном из сайтов в интернете разместили сообщение о том, что сотрудники МВД, которые обходили квартиры иркутян, сидящих на карантине после возвращения из-за границы, якобы подцепили вирус.

"Эта информация является фейковой, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - По состоянию на 29 марта в нашем регионе зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом. Положительный результат - у 61-летней женщины, которая 17 марта вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов".

На сегодняшний день в Иркутской области есть еще 2 человека с подозрением на коронавирус - их анализы проверяют. Еще 6464 человека находятся в режиме самоизоляции, поскольку тоже приехали из-за рубежа в период распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU