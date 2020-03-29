Отделения соцзащиты в Иркутской области перестанут принимать посетителей с 30 марта

29 Март 2020 2020-03-29T11:11:13+03:00

Все вопросы можно будет задать специалистам по телефону или через портал Госуслуги

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Во всех отделениях управления социальной защиты по Иркутской области с 30 марта прекратится прием посетителей. Это необходимо для того, чтобы избежать массового скопления людей и предотвратить возможное распространение коронавируса.

"Все необходимые документы для получения льгот и социальных выплат можно будет подать с помощью портала Госуслуги, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также специалисты будут проводить консультации для всех нуждающихся по телефонам, которые есть на сайте учреждения".

В правительстве региона призывают всех с пониманием отнестись к этим новым мерам безопасности. Ведь они вводятся для того, чтобы никто больше не смог подхватить опасный коронавирус. А любой выход в людные места только повышает риск возможного заражения и распространения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU