Отделения соцзащиты в Иркутской области перестанут принимать посетителей с 30 марта
Во всех отделениях управления социальной защиты по Иркутской области с 30 марта прекратится прием посетителей. Это необходимо для того, чтобы избежать массового скопления людей и предотвратить возможное распространение коронавируса.
"Все необходимые документы для получения льгот и социальных выплат можно будет подать с помощью портала Госуслуги, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также специалисты будут проводить консультации для всех нуждающихся по телефонам, которые есть на сайте учреждения".
В правительстве региона призывают всех с пониманием отнестись к этим новым мерам безопасности. Ведь они вводятся для того, чтобы никто больше не смог подхватить опасный коронавирус. А любой выход в людные места только повышает риск возможного заражения и распространения заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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