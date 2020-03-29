2020-03-29T12:49:24+03:00
Общество

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил один из ТЦ в связи с коронавирусом

С 30 марта все развлекательные центры региона будут закрыты
Анна ПОПОВА
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил один из ТЦ в связи с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Иркутской областиВрио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил один из ТЦ в связи с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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За день до наступления недельных "каникул" у жителей Иркутской области врио губернатора региона Игорь Кобзев проверил, соблюдают ли торговые центры те ограничения, которые дает Роспотребнадзор в связи с ситуацией с распространением коронавируса. С 30 марта все они должны быть полностью закрыты, но уже сейчас они могут сокращать количество работающих магазинов.

"В торговом центре были закрыты детские комнаты и фуд-корт, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также там заметно изменился график работы многих бутиков. Людей уже сегодня было немного, что говорит о том, что жители региона проявляют сознательность и не ходят по местам массового скопления людей".

Напомним, с 30 марта по 5 апреля должны закрыться все организации Иркутской области. Исключения составляют только продуктовые магазины, аптеки, сети, в которых продаются товары первой необходимости, госорганы и предприятия непрерывного цикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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