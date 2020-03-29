ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске приостановил свою работу 29 марта
В торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" не стали дожидаться наступления длинных выходных, и решили объявить о временном закрытии уже сегодня. С 29 марта этот торговый комплекс прекращает свою работу. Такие меры были приняты, чтобы избежать массовых скоплений людей в ситуации возможного распространения коронавирусной инфекции. Скорее всего в следующий раз "Сильвер Молл" откроет свои двери только 5 апреля.
Напомним, с 30 марта по 5 апреля в Иркутской области закроют все торговые центры, магазины и другие заведения. Исключения составят только сети, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, аптеки, госорганы и предприятия непрерывного цикла. Если в торговом центре есть заведения из этого списка, то в таком случае будут работать только они.
ИСТОЧНИК KP.RU
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