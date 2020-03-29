2020-03-29T13:27:43+03:00
Общество

ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске приостановил свою работу 29 марта

Это связано с угрозой распространения коронавируса
Анна ПОПОВА
Поделиться:
ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске приостановил свою работу 29 мартаТРЦ Сильвер Молл в Иркутске приостановил свою работу 29 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" не стали дожидаться наступления длинных выходных, и решили объявить о временном закрытии уже сегодня. С 29 марта этот торговый комплекс прекращает свою работу. Такие меры были приняты, чтобы избежать массовых скоплений людей в ситуации возможного распространения коронавирусной инфекции. Скорее всего в следующий раз "Сильвер Молл" откроет свои двери только 5 апреля.

Напомним, с 30 марта по 5 апреля в Иркутской области закроют все торговые центры, магазины и другие заведения. Исключения составят только сети, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, аптеки, госорганы и предприятия непрерывного цикла. Если в торговом центре есть заведения из этого списка, то в таком случае будут работать только они.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информация о том, что в Иркутске скончалась пациентка с коронавирусом - фейк
ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске приостановил свою работу 29 марта
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проверил один из ТЦ в связи с коронавирусом
Улицы Иркутска начали обрабатывать дезинфицирующим раствором
Отделения соцзащиты в Иркутской области перестанут принимать посетителей с 30 марта
Информацию о том, что полицейские заразились коронавирусом в Иркутске, опровергли
Заведения, которые будут работать с 28 марта по 5 апреля в Иркутске, ждут большие штрафы
Футболист Андрей Аршавин прогулялся со своей новой девушкой по Москве, несмотря на карантин
Пассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской области
По предприятиям Иркутской области, которые должны прекратить работу, пройдут рейды
Первый случай коронавируса в Иркутске подтвержден
Пожилых в Иркутской области попросили приходить в магазины с утра
С 30 марта в Иркутске будут закрыты торговые центры, общепит и фирмы по оказанию услуг
Пять жителей Иркутской области проходят обследование на коронавирус
Игорь Кобзев призвал приехавших из регионов РФ, где много больных, оставаться дома
Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром
Врач из Нижнеудинска записала в карты пациентам ложные данные о диспансеризации