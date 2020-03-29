29 Март 2020 2020-03-29T16:55:54+03:00

Православных верующих призвали читать молитвы дома и не ходить в церковь в период распространения коронавируса. Фото: официальный инстаграм врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Ситуацию с с коронавирусом обсудили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 29 марта встретился с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом. Они обсудили ситуацию с распространением корановируса в России и в нашем регионе, и подумали, как уберечь верующих и священнослужителей от заражения в этот опасный период.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан временно воздержаться от походов в церковь и молиться дома - думаю, что это самое правильное решение, - сообщил Игорь Кобзев на своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм".

Также врио губернатора напомнил жителям Иркутской области, что в период возможного распространения коронавирусной инфекции лучше всего оставаться дома и стараться избегать мест массового скопления людей. Это самая простая и при этом главная мера профилактики, которую может соблюдать каждый из нас.

ИСТОЧНИК KP.RU