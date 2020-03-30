2020-03-30T03:43:15+03:00
Общество

Медикам, лечащим больных коронавирусом, повысят зарплату в Иркутской области

Это коснется и тех, кто доставляет больных в стационары
Мария КНЯЗЕВА
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Медикам, лечащих больных коронавирусом, повысят зарплату в ИркутскеМедикам, лечащих больных коронавирусом, повысят зарплату в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области, по данным на утро 30 марта, подтверждены диагнозы коронавирусной инфекции у двух жителей Приангарья: у женщины, прилетевшей из Арабских эмират и у мужчины, вернувшегося из Испании.

Оба они сейчас госпитализированы. В связи с появлением COVID-19 в Приангарье врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей официальной странице в Инстраграм.

«Принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медработникам Иркутской области, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары», - пишет Игорь Кобзев. – «Они сегодня на переднем крае борьбы с этой болезнью, мы должны сделать все, чтобы защитить их».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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