В Бурятии подтверждены 13 случаев коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T06:03:38+03:00

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Уже 13 случаев коронавируса COVID-2019 в Бурятии. Это данные, подтвержденные в новосибирском «Векторе». И еще 5 анализов с подозрением на эту инфекцию отправлено туда на перепроверку. За всеми, кто с ними общался, а это 455 человек, идет медицинское наблюдение. Здоровье каждого проверяется.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. -В стационаре республиканской клинической инфекционной больницы лечатся 60 жителей республики.

Дома и на работе у заболевших проходит дезинфекция. К утру 30 марта

она проведена на общей площади около 5 тысяч кв. м.

Также отмечается, что всего с начала эпидемии зарегистрировано 97 больных с респираторными симптомами. Все они были госпитализированы, лабораторно обследованы, а 37 выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU