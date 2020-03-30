Социальные пенсии в Иркутской области увеличат с 1 апреля
С 1 апреля пенсионеры, ветераны и инвалиды будут получат больше. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, проиндексируют на 6,1%, так как в прошлом году размер прожиточного минимума пенсионера вырос. В Иркутской области прибавку к ежемесячным выплатам получат 89 240 человек.
«По предварительным расчетам, размер социальной пенсии в Иркутской области в среднем вырастет на 622 рубля и составит 10 824 рубля, - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда региона. Больше будут выплачивать детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы. Их выплаты увеличились до 16 410 и 16 363 рублей соответственно».
Станут получать больше инвалиды из-за военных травм и участники Великой Отечественной войны, получающие две пенсии. Средние размеры выплат для них после индексации вырастут на 943 и 941 рублей. Ежемесячно им будут отдавать 37 464 рубля и 45 448 рублей соответственно.
Вместе с социальными пенсиями увеличатся госпенсии военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны. Тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, и для членов их семей тоже поднимут выплаты. Станут получать больше и граждане из числа работников летно-испытательного состава.
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ИСТОЧНИК KP.RU