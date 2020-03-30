Медработники Иркутской области присоединились к акции #оставайтесьдома

30 Март 2020 2020-03-30T07:39:42+03:00

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Врачи и медсестры иркутских больниц присоединились к всемирному флэшмобу #оставайтесьдома. Они сфотографировались с табличками, на которых написано: "Мы работаем ради вас - оставайтесь дома ради нас". Эту идею уже подхватили медработники из разных стран, а впервые подобную акцию устроили в Малайзии.

"В таком флэшмобе уже поучаствовали медики Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, Ангарского перинатального центра, Ангарской городской больницы №1, Клинического госпиталя Ветеранов воин и Аларской районной больницы", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

С помощью акции работники больниц хотели напомнить жителям Иркутской области о том, как важно оставаться дома в период распространения коронавируса. Конечно, врачи и медсестры готовы помочь всем без исключения, но при этом люди тоже должны проявлять сознательность и лишний раз не подвергать себя опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU