Медработники Иркутской области присоединились к акции #оставайтесьдома
Врачи и медсестры иркутских больниц присоединились к всемирному флэшмобу #оставайтесьдома. Они сфотографировались с табличками, на которых написано: "Мы работаем ради вас - оставайтесь дома ради нас". Эту идею уже подхватили медработники из разных стран, а впервые подобную акцию устроили в Малайзии.
"В таком флэшмобе уже поучаствовали медики Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, Ангарского перинатального центра, Ангарской городской больницы №1, Клинического госпиталя Ветеранов воин и Аларской районной больницы", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.
С помощью акции работники больниц хотели напомнить жителям Иркутской области о том, как важно оставаться дома в период распространения коронавируса. Конечно, врачи и медсестры готовы помочь всем без исключения, но при этом люди тоже должны проявлять сознательность и лишний раз не подвергать себя опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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