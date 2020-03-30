30 Март 2020 2020-03-30T07:41:14+03:00

Врио губернатора отметил, что магазины, продающие такие товары, могут продолжить свою работу

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о товарах первой необходимости. Глава региона отметил, что магазины, которые продают товары, вошедшие в список, могут продолжать свою работу во время нерабочей недели.

«В перечень вошли детские товары, моющие средства, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, а также зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Также в список включены: ткани, чулочно-носочные изделия, нательное белье, садово-огородные предметы и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, спички, свечи, очки, линзы».

Кроме того, глава региона отметил, что местные жители обращаются к нему в социальных сетях с жалобами на работу горячей линии. Врио губернатора поручил увеличить число работников, принимающих обращения.

«Призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких, - подчеркнул врио губернатора».

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ИСТОЧНИК KP.RU