30 Март 2020 2020-03-30T08:34:04+03:00

Подготовка к пожароопасному сезону началась в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Весна в этом году пришла намного раньше положенного срока. Сотрудникам МЧС пришлось корректировать свои планы и начать подготовку к пожароопасному периоду уже сейчас. Под контроль попали места, где уже сошел снег, и нужно проводить отжиги, чтобы избежать больших пожаров весной и летом.

«За прошедшие выходные проведены профилактические отжиги на площади более 220 гектаров: в Слюдянском районе – 165 гектаров, в Зиминском районе – 37 гектаров и в Усольском районе - 20 гектаров, - сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. Всего удалось обезопасить 736,11 гектаров».

Особое внимание уделяют фермерам и собственникам лесных угодий. Спасатели напоминают, что проводить отжиги можно только получив разрешение. Иначе рискуете заплатить большой штраф.

«Чтобы пресечь нарушения требований пожарной безопасности, усилено патрулирование в южных и центральных районах, - поясняют в ведомстве. Каждый день в рейды выходит 50 групп, среди которых сотрудники МЧС И МВД России, добровольцы, волонтеры и старосты населенных пунктов».

Подготовка продлится до введения особого противопожарного режима, который начнет действовать в начале апреля. Напомним, что отжиги проводятся в местах, где несколько лет подряд были крупные пожары.

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