Инспекторы ГИМС остановили 200 водителей, пытавшихся выехать на лед в Иркутской области

30 Март 2020 2020-03-30T08:35:18+03:00

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Сотрудники инспекции ГИМС подвели итоги акции "Безопасный лед". В течение всего сезона функционирования ледовых переправ на водоемах Иркутской области они внимательно следили за тем, не нарушают ли местные жители правила поведения на водных объектах. Особенное внимание они уделяли детям, любителям подледного лова и автомобилистам - это наиболее частые гости на опасных заледеневших реках и озерах.

"За прошедшую неделю специалисты обследовали 285 мест, в которых люди могут выходить на лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Перекрыто 70 участков, на которых обычно съезжают на лед на автомобилях. Оттуда выдворили 200 водителей, которые пытались пересечь опасные водоемы на машинах. А в самых опасных местах разместили 238 запрещающих знаков".

Всего за весь опасный период инспекторы провели 3507 профилактических бесед с нарушителями правил поведения на льду. Еще 5968 человек получили инструкции, которые могут помочь им в чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU