2020-03-30T08:41:52+03:00
Общество

В Иркутской области вдвое увеличат зарплату медиков, которые будут лечить людей от коронавирусной инфекции

Такое решение принял глава Приангарья Игорь Кобзев
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В Иркутской области вдвое увеличат зарплату медиков, которые будут лечить людей от коронавирусной инфекции. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутской области вдвое увеличат зарплату медиков, которые будут лечить людей от коронавирусной инфекции. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение в два раза повысить зарплату медработникам региона, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, будет увеличено финансирование на приобретение для врачей и медсестер средств защиты.

- Принято решение об увеличении оплаты труда медработников, которые находятся на передовой, - заявил Игорь Кобзев. - Уважаемые врачи! Правительство Иркутской области выделило дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты. Мы понимаем важность этого вопроса. Надеемся, что ваш профессионализм, ваши объединенные усилия позволят всем заболевшим быстрее выздороветь.

Также Игорь Кобзев обратился ко всем жителям региона с просьбой по возможности оставаться дома.

- Эта неделя для всех нас карантинная. Я еще раз настоятельно рекомендую всем сохранять принцип самоизоляции, не покидать дома без крайней необходимости. Ситуация должна быть полностью контролируемой. От того, как вы следуете карантинному режиму, зависят и безопасность, и жизнь. Я прошу вас соблюдать все требования. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких! – сказал глава Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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