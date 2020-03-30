2020-03-30T09:00:56+03:00
Общество

Иркутяне стали реже летать не только за рубеж, но и по стране

Авиакомпании сокращают рейсы в Москву
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутяне стали реже летать не только за рубеж, но и по стране.Иркутяне стали реже летать не только за рубеж, но и по стране.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В аэропорту Иркутска, где в начале года было не протолкнуться, сейчас совсем немного людей. Иностранных туристов нет, россияне тоже предпочитают пережидать тяжелые времена дома, с семьей. Всем рекомендовано как можно реже выезжать и в служебные командировки. Коронавирус! В марте пассажиропоток упал на 15,4%., и это при том, что в первую неделю месяца туристы летали даже за границу.

-С 1 по 26 марта в аэропорту Иркутска обслужено 136 200 человек, - сообщает пресс-служба иркутского аэропорта. - Из них 105 тысяч летели внутренними авиалиниями. На международный рейсах обслужено 31 105 пассажиров, в прошлом году в этом месяце летело на 42, 4% больше туристов. По прогнозам, пассажирооборот Иркутского аэропорта в ближайшее время будет снижаться.

Авиакомпании сокращают количество рейсов из областного центра в столичном направлении. А крупнейший лоукостер страны уже объявил о прекращении полетов с 1 по 30 апреля по всей стране, в том числе и из Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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