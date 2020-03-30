2020-03-30T10:20:29+03:00
Происшествия

В Нижнеудинске росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав

Сначала нарушитель пытался оторваться от погони, но потом сдался
Анна ПОПОВА
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В Нижнеудинске росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской областиВ Нижнеудинске росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области
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На днях росгвардейцы мирно патрулировали улицы Нижнеудинска на автомобиле. Внезапно они заметили, что по дороге едет подозрительная машина марки ВАЗ, водитель которой то и дело выезжает на встречную полосу. Перед пешеходными переходами останавливаться он тоже не собирался. Тогда полицейские решили его преследовать.

"Когда нарушитель понял, что за ним ведут погоню, то превысил скорость и попытался оторваться от патрульной машины, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Но потом он понял, что далеко ему не уйти, остановился и сдался властям".

Сотрудники Росгвардии задержали водителя и вызвали экипаж ДПС. Оказалось, что у 27-летнего автомобилиста даже не было прав - его их лишили давным-давно. К тому же за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. За опасную езду, из-за которой могли пострадать пешеходы, на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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