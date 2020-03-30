2020-03-30T10:44:28+03:00
Общество

Оперный певец призвал жителей Иркутской области находиться дома

Из мобильных громкоговорителей региона звучит голос Евгения Алешина
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Оперный певец призвал жителей Иркутской области находиться дома .Оперный певец призвал жителей Иркутской области находиться дома .Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Голос солиста Иркутского музыкального театра Евгения Алешина звучит из мобильных громкоговорителей в Иркутске. Артист озвучил аудиообращение к жителям Приангарья с просьбой соблюдать правила самоизоляции на нерабочей неделе в регионе.

" Уважаемые жители! «Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса", — звучит из динамиков. – Просим вас в эти дни оставаться дома. Соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Старайтесь избегать поездок в общественном транспорте, не посещать мест массового скопления людей. При первых симптомах вызывайте врача. Не занимайтесь самолечением. Не подвергайте риску себя, своих близких, а также посторонних людей"

Надо сказать, что иркутяне и жители региона в большинстве своем проявили сознательность. Улицы в городах пустынны. Да и идти, собственно, некуда. Все крупные торговые центры закрыты, фитнес-залы, кафе и все, что не влияет на жизнеобеспечение населенных пунктов тоже. Да и ситуация, которая становится все тревожнее, обязывает соблюдать правила безопасности.

НА ЗАМЕТКУ

. По всем вопросам обращайтесь на горячую линию в Иркутске по телефону +73952( 39-99-99).

. По всем вопросам обращайтесь на горячую линию в Иркутске по телефону 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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