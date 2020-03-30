Владельцы подпольного казино в Ангарске предстанут перед судом

30 Март 2020 2020-03-30T11:15:55+03:00

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Сотрудники следственного комитета по Иркутской области закрыли подпольный игровой клуб в Ангарске. Организовал незаконный бизнес сибиряк. Цель была одна – заработать как можно больше денег. Но действовать в одиночку мужчина не рискнул. Пригласил свою знакомую в качестве компаньона.

«Вместе предприниматели сняли нежилое помещение в городе, завезли туда игровые автоматы и открыли клуб азартных игр, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. Спустя время они наняли еще 4 человек. Таким образом, объединились в организованную группировку».

Выйти на след подпольного игорного заведения у сотрудников полиции получилось в июне прошлого года. На всех участников нелегального бизнеса завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» . Сейчас дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU