2020-03-30T12:12:34+03:00
Общество

3000 поддельных пачек сигарет перевозил дальнобойщик в Иркутской области

Полицейские отправили табак на экспертизу
Мария КНЯЗЕВА
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3000 поддельных пачек сигарет перевозил дальнобойщик в Иркутской области3000 поддельных пачек сигарет перевозил дальнобойщик в Иркутской областиФото: Ольга Крыльцова
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Внимание полицейских Иркутской области привлекли акцизные марки на пачках сигарет, которые дальнобойщик из Новосибирской области вез в Чите. Осмотрев груз на контрольно-пропускной пункте в Слюдянском районе – 6 коробок с 3000 пачками – решено было отправить их на проверку.

«У табачных изделий в полуприцепе автомобиля марки «DAF-XF» были признаки поддельных акцизных марок», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Соответствующие документы на провозимый товар отсутствовали, в связи с чем, он был изъят сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия».

Табак отправили в экспертный центр. Сумма ущерба устанавливается, как и лицо, организовавшее доставку, а водителю предстоит выплатить штраф согласно ч.2 статьи «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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