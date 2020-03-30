Сотрудники аэропорта Иркутска присоединились к акции #оставайтесьдома
Сотрудники иркутского аэропорта присоединились к флэшмобу #оставайтесьдома, который охватил практически весь мир. Они сфотографировались с табличками, которые призывали всех иркутян и гостей города оставаться дома, и выложили фото в социальных сетях.
«Мы на службе круглые сутки. В любую минуту. Подскажем и поможем. А вы оставайтесь дома, - написано на табличках в руках сотрудниц. Принимаем воздушные суда и провожаем в полет! Аэропорт Иркутска продолжает работать круглосуточно и без перебоев».
В таком флэшмобе уже успели поучаствовать врачи и медики города. С помощью этой акции, все, кто сейчас остаются на рабочих местах, хотят напомнить жителям Иркутской области, что нужно оставаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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