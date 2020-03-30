2020-03-30T13:23:04+03:00
Общество

Волонтеры будут доставлять иркутским пенсионерам продукты и лекарства на дом

В акции #мывместе уже принимает участие 70 добровольцев из Иркутска
Анна ПОПОВА
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Волонтеры будут доставлять иркутским пенсионерам продукты и лекарства на домВолонтеры будут доставлять иркутским пенсионерам продукты и лекарства на домФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Чтобы уберечь пенсионеров и инвалидов от возможного заражения коронавирусом, им посоветовали находиться на самоизоляции и по возможности не выходить из дома. А, чтобы пожилым людям не нужно было посещать магазины и аптеки, за них это сделают волонтеры. По всей России уже действует акция #мывместе, в рамках которой добровольцы помогают пенсионерам переждать период распространения коронавируса в безопасности.

Иркутске к этому волонтерскому движению уже присоединились 70 человек, еще 100 - в резерве, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Они будут доставлять пожилым и инвалидам продукты и лекарства на дом, а также оплачивать за них услуги ЖКХ".

Прежде чем приступить к работе с пожилыми людьми, все добровольцы проходят инструктаж. Также им рассказывают, как нужно поступать при возникновении той или иной непредвиденной ситуации. Если вы тоже хотите стать волонтером, оставляйте свои анкеты на сайте мывместе2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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