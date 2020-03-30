2020-03-30T13:25:49+03:00
Общество

У россиян нет иммунитета к коронавирусу

Поставить точку в этом вопросе о том, болели ли россияне COVID-19 раньше, смогла представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович
Виктория ГЕРКО
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У россиян нет иммунитета к коронавирусу.У россиян нет иммунитета к коронавирусу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Высокая температура, слабость, головная боль и кашель. Симптомы, которые очень похожи на то, как теперь описывают коронавирусную инфекцию, были у многих в конце прошлого года. Вопрос, был ли это тот самый COVID-19 или тяжелый ОРВИ, до сих пор будоражит многих. Ведь именно тогда начали фиксировать первые случаи заболевания в Ухане. Да и выглядит все вполне логично: гостей из Поднебесных было много.

Возможно, что они могли завезти коронавирус еще в конце прошлого года, а мы переболеть им в не сложной форме. Это дает надежду, что у многих из нас иммунитет к этому заболеванию. Но эпидемиологи, вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии.

Поставить точку в данном вопросе попыталась представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович – один из самых компетентных спикеров по теме COVID-19. Как сообщает сайт kp.ru, вопрос задел эксперта за живое.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - поясняет Мелита Вуйнович. Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома и соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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