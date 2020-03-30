У россиян нет иммунитета к коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T13:25:49+03:00

Поставить точку в этом вопросе о том, болели ли россияне COVID-19 раньше, смогла представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович

Изменить размер текста: A A

Высокая температура, слабость, головная боль и кашель. Симптомы, которые очень похожи на то, как теперь описывают коронавирусную инфекцию, были у многих в конце прошлого года. Вопрос, был ли это тот самый COVID-19 или тяжелый ОРВИ, до сих пор будоражит многих. Ведь именно тогда начали фиксировать первые случаи заболевания в Ухане. Да и выглядит все вполне логично: гостей из Поднебесных было много.

Возможно, что они могли завезти коронавирус еще в конце прошлого года, а мы переболеть им в не сложной форме. Это дает надежду, что у многих из нас иммунитет к этому заболеванию. Но эпидемиологи, вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии.

Поставить точку в данном вопросе попыталась представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович – один из самых компетентных спикеров по теме COVID-19. Как сообщает сайт kp.ru, вопрос задел эксперта за живое.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - поясняет Мелита Вуйнович. Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома и соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU