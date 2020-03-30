Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего братчанина
Сотрудники уголовного розыска Братска пытаются установить, где находится Михаил Васильевич Чипизубов. Как установили полицейские, мужчина родился 8 июня 1982 года. Особых примет у разыскиваемого нет.
Сотрудники полиции просят помощи у жителей Братска и Иркутской области в поиске мужчины. Всех, кто знает, где может сейчас находится разыскиваемый Михаил Чипизубов, или видел его раньше, просим лично обратиться в отдел полиции Братска или позвонить по телефону.
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ИСТОЧНИК KP.RU