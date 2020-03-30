2020-03-30T14:26:57+03:00
Общество

Михаил Мишустин призвал ввести режим самоизоляции по всей России

Кроме того, премьер подчеркнул, что поддерживает систему штрафов для нарушителей
Виктория ГЕРКО
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Михаил Мишустин призвал ввести режим самоизоляции по всей России.Михаил Мишустин призвал ввести режим самоизоляции по всей России.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Главы регионов должны задуматься о введении дополнительных ограничительных мер для граждан из-за пандемии коронавируса. К таким действиях призвал руководителей Михаил Мишустин. По его мнению, Москва и Московская область подала правильный пример, объявив карантин.

«Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - пояснил Михаил Мишустин. Власти делают все, чтобы нерабочую неделю россияне провели комфортно в режиме самоизоляции».

Премьер напомнил, что правительство одобрило поправки за нарушение режима карантина в кодекс об административных правонарушениях, сообщает сайт kp.ru. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Гражданам, которые не будут соблюдать правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм россияне смогут заплатить - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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