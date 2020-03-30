2020-03-30T14:32:33+03:00
Общество

В Иркутске каждый день дезинфицируют трамваи

Полная влажная уборка вагонов проводится раз в неделю
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Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
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Все поверхности, которых иркутянин может касаться в трамвае, каждый день дезинфицируют специальными растворами. В частности, это поручни, сиденья, двери. Дезинфекция проводится по ночам. Кроме того, раз в неделю вагоны моют полностью.

На заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории областного центра, которое прошло под руководством вице-мэра Иркутска, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова, обсудили график дезинфекции городского транспорта, общественных пространств, остановок и подземных переходов.

– С 1 апреля в областном центре стартует месячник по санитарной очистке города. Комитету городского обустройства следует активизировать работу по приведению в порядок городских улиц пока поток транспорта минимальный. Необходимо с наименьшими неудобствами для жителей привести в нормативное состояние дороги.

Внимание уделят и информированию населения. В ближайшие дни по Иркутску начнут курсировать два автомобиля, которые с помощью звуковых устройств будут рассказывать горожанам о мерах профилактики коронавируса, сообщать телефоны горячих линий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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