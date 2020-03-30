Число человек, зараженных коронавирусом в России, достигло отметки 1836 заболевших

30 Март 2020 2020-03-30T14:39:09+03:00

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На 30 марта 2020 года в России выявили 1836 зараженных коронавирусом, из них у 302 человек подтвердился диагноз в минувшие сутки. На данный момент известно, что от инфекции погибло 9 человек

«В Москве больше всего заболевших в стране. Только за последние сутки коронавирус диагностировали у 212 человек. На втором месте –Республика Коми. Там выявили 15 новых пациентов, - сообщает сайт kp.ru. Поэтому власти столицы и Московской области ужесточили ограничительные меры, чтобы люди перестали заражаться друг от друга.

С 30 марта москвичам запрещено выходить из дома без особой надобности. Кроме того, в правительстве одобрили штрафы, для тех, кто не соблюдает режим изоляции. Минимальная сумма наказания – 15 тысяч рублей, а максимальная – 40 тысяч.

Общее число переболевших коронавирусом достигло 66 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU