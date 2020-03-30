2020-03-30T15:00:24+03:00
Происшествия

Убийца по прозвищу «Сатана» отправится за решетку на 13 лет в Бурятии

Во время застолья, он топором убил приятеля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийца по прозвищу «Сатана» отправится за решетку на 13 лет в БурятииУбийца по прозвищу «Сатана» отправится за решетку на 13 лет в БурятииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В очередной раз отправится за решетку 50-летний житель бурятского города Закаменск, которого за многочисленные преступления и судимости, местные жители прозвали «Сатана». В мае 2019 года, он во время застолья поругался со своим знакомым из-за спора на тюремные темы. Во время ссоры, «Сатана» схватил топор и несколько раз ударил им собутыльника по голове и телу. С различными травмами потерпевший ушел от преступника, дошел до дома своего приятели, упал и пролежав больше суток, скончался.

«Сатане» было предъявлено обвинение по статье «Убийство». На днях он услышал приговор суда.

- На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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