Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутске

30 Март 2020 2020-03-30T18:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Третий случай заражения коронавирусом в Иркутске зафиксирован поздним вечером, 30 марта. Специалистами новосибирского научного центра «Вектор» зарегистрирован положительный тест коронавирусной инфекции у мужчины, который был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония».

- Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Сейчас проверяются все, кто контактировал с ним.

Напомним, первой заболевшей в Иркутске стала 62-летняя женщина, которая вернулась из ОАЭ. Вторым – мужчина, прилетевший из Испании. Добавим, что сейчас в городе закрыты все предприятия, которые не относятся к системе жизнеобеспечения. Проводится массовая дезинфекция. Обрабатываются спецраствором тротуары, площадки, остановки. Ежедневно идет обработка общественного транспорта. Иркутская область находится на карантине.

- Для меня очень важно сохранение жизни и здоровья вас, каждого члена вашей семьи и всех окружающих, - обратился к жителям глава региона Игорь Кобзев - .Настоятельно вам рекомендую не покидать места проживания. Только в случае крайней необходимости использовать эту возможность. Оставайтесь дома, ситуация полностью контролируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесмен, больной коронавирусом, купил для Бурятии 120 тысяч медицинских масок (Подробности)

Режим полной самоизоляции в Иркутске: введут ли в городе из-за коронавируса (Подробности)

Электрик не берет денег с пенсионеров, а маршрутчик бесплатно возит врачей: как сибиряки помогают друг другу во время карантина (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU