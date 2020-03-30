Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутске
Третий случай заражения коронавирусом в Иркутске зафиксирован поздним вечером, 30 марта. Специалистами новосибирского научного центра «Вектор» зарегистрирован положительный тест коронавирусной инфекции у мужчины, который был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония».
- Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Сейчас проверяются все, кто контактировал с ним.
Напомним, первой заболевшей в Иркутске стала 62-летняя женщина, которая вернулась из ОАЭ. Вторым – мужчина, прилетевший из Испании. Добавим, что сейчас в городе закрыты все предприятия, которые не относятся к системе жизнеобеспечения. Проводится массовая дезинфекция. Обрабатываются спецраствором тротуары, площадки, остановки. Ежедневно идет обработка общественного транспорта. Иркутская область находится на карантине.
- Для меня очень важно сохранение жизни и здоровья вас, каждого члена вашей семьи и всех окружающих, - обратился к жителям глава региона Игорь Кобзев - .Настоятельно вам рекомендую не покидать места проживания. Только в случае крайней необходимости использовать эту возможность. Оставайтесь дома, ситуация полностью контролируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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