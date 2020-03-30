"Бережёного Бог бережёт": Путин объяснил важность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T19:40:17+03:00

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В режиме видеоконференции провел Владимир Путин совещание с полпредами в федеральных округах. Но по сути это было еще одно обращение к гражданам России в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса. Ко всем и каждому. "Бережёного Бог бережёт", напомнил россиянам президент. И это правило, выработанное нашими предками, срабатывало всегда.

"Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать", - напомнил глава государства. - "Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт.

Что необходимо сделать? Свести в единую базу данных все, что имеется на вооружении медицины., включая частные клиники. Нарастить резерв свободных коек, временно перепрофилировать больниц. Развернуть дополнительные центры диагностики. Максимально величить охват тестированием. Точно выяснить, сколько и где есть аппаратов ИВЛ и насколько они готовы к работе.

На борьбу с вирусом будут брошены врачи всех специальностей, а также ординаторы и преподаватели медицинских вузов. Практиканты и студенты-медики помогут медсестрам. Важно, напомнил президент, чтобы выплаты в связи с особым режимом работы были точно в срок.

Особое внимание – людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Им сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь – вы должны оставаться дома.

Владимир Путин отметил, что карантин, введенный в огромной Москве и Подмосковье - оправданная мера в борьбе с инфекцией. Подробно о видеоконференции Владимира Путина читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU