2020-03-31T04:04:34+03:00
Общество

Из-за подтвердившегося коронавируса разыскивают пассажиров рейса Москва-Братск

39-летний мужчина прилетел в Москву 17 марта, а в Братск – 20-го
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за подтвердившегося коронавируса разыскивают пассажиров рейса Москва-БратскИз-за подтвердившегося коронавируса разыскивают пассажиров рейса Москва-БратскФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Второй случай заболевания коронавирусом в Иркутской области и первый для города Братск был подтвержден 29 марта. Мужчина прилетел из Испании в Сибирь 20 марта и все это время сидел дома на самоизоляции. Больничный лист он также получил дистанционно. Сейчас он изолирован в Вихоревской инфекционной больнице.

«В настоящее время идет розыск пассажиров авиарейса Москва-Братск, контактировавших с подтверждённым носителем коронавируса», - сообщает пресс-служба мэрии города Братск. – «Он прилетел авиарейсом S7 3041 Москва-Братск 20 марта».

Всех, кто летел данным бортом, просят обратиться в территориальный отдел Минздрава Иркутской области в Братске. Даже если у вас нет никаких симптомов заболевания, потому что у госпитализированного братчанина их также нет.

«Этот гражданин находится в абсолютно внешне здоровом состоянии, никаких симптомов болезни у него не наблюдается» - рассказала пресс-службе мэрии Братска руководитель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Братске, заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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