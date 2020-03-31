Пал травы 31 марта проведут у дороги в Жилкино
Сегодня, 31 марта, в 10.00 начнется контролируемый отжиг травы на улице Главная Кировская – дорога в Жилкино.
«Отжиги будет профилактическим», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Мероприятия проводятся под контролем безопасного города и МЧС России».
Контролируемое выжигание сухой травы ежегодно проводят весной. Это мера по обеспечению пожарной безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU