2020-03-31T04:20:37+03:00
Общество

Пал травы 31 марта проведут у дороги в Жилкино

Жителей Иркутска просят не пугаться, отжиг контролируемый
Мария КНЯЗЕВА
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Пал травы 31 марта проведут у дороги в ЖилкиноПал травы 31 марта проведут у дороги в ЖилкиноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 31 марта, в 10.00 начнется контролируемый отжиг травы на улице Главная Кировская – дорога в Жилкино.

«Отжиги будет профилактическим», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Мероприятия проводятся под контролем безопасного города и МЧС России».

Контролируемое выжигание сухой травы ежегодно проводят весной. Это мера по обеспечению пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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