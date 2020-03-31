2020-03-31T04:34:02+03:00
Общество

110 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом получит Иркутская область

Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
Мария КНЯЗЕВА
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110 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом получит Иркутская область110 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом получит Иркутская областьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На официальном интернет-портале правовой информации 30 марта появилось распоряжение Правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. В нем говорится, что на борьбу с коронавирусной инфекцией из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделят более 33,4 миллиардов для субъектов страны.

Согласно этому документу больницы Иркутской области получат 110 миллионов рублей для борьбы с COVID-19. Стоит отметить, что на территории Приангарья уже три официально подтвержденных заболевания коронавирусом. Двое из них госпитализированы в больницы Иркутска, житель Братска помещен в изолированный бокс Вихоревской инфекционной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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