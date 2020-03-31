Три медучреждения для больных коронавирусом построит Олег Дерипаска в Иркутской области

31 Март 2020 2020-03-31T04:55:27+03:00

Также на средства Олега Дерипаски закупят реанимобили в Братск, Тайшет и Шелехов

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В Иркутской области в скором времени приступят к строительству специализированных медицинских учреждений для больных коронавирусной инфекцией. Два корпуса по 30 мест каждый появится в Братске и Тайшете, а в Шелехове стационар на 100 мест разместят на базе инфекционной больницы. Все это стало возможно благодаря договоренности властей региона с промышленником Олегом Дерипаской. Он выделит средства на строительство и медицинское оборудование.

«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность».

Кроме того, меценат подарит Приангарью современные реанимобили, по одному в каждый из этих городов. Напомним, в Иркутской области по данным на утро 31 марта пока официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU